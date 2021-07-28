星展：我今年GDP有望保5 央行最快明年下半年才考慮升息

儘管有疫情衝擊，但在出口支撐下今年全年 GDP 預估值仍有維持 5%，但星展集團資深經濟學家馬鐵英認為，台灣經濟「內冷外熱」，國內復甦力道不均，研判中央銀行最快也要等明 (2022) 年下半年才會考慮升息。

本周美國聯準會可能討論縮減購債計畫，市場關注台灣何時啟動升息？馬鐵英今 (28) 日在星展經濟展望的線上記者會對此表示，台灣經濟成長率雖仍可維持 5%，但總體經濟並未完全復甦，推測央行如要啟動升息，最快也要等明年下半年才有可能。

馬鐵英解釋，台灣全年 GDP 仍可維持 5% 的水準，主要來自於出口與投資，其中出口有很大比重靠半導體和電子業，而本土疫情不僅衝擊內需消費，也使得失業率攀升，反映目前整體經濟狀況並未完全復甦。

馬鐵英進一步指出，央行是否升息不會只看經濟成長率，還必須考量整體經濟情勢，研判央行應該會等到經濟全面復甦，才會開始思考調整貨幣政策，啟動升息。

以時程推算，儘管目前本土疫情逐漸趨緩，但台灣目前的疫苗覆蓋率仍相對偏低，加上秋冬疫情風險可能升溫，屆時政府也可能調整防疫措施，預期下半年民間消費的復甦可能不會一帆風順，整體而言要等到明年中旬，民間消費才會完全恢復至疫情前水準後，央行才會考慮是否升息。