友達再核准317億元資本支出預算 將用於產線優化

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (28) 日公告，核准資本支出預算新增及追減案，預計再增加投資 317.08 億元，主要用於技術與產能優化、調整與建置上，根據友達規劃，今年度資本支出執行金額將達約 220 億元，較去年增加逾 4 成，首季購置固定資產則已支付 33 億元。

友達表示，因應未來需求，每年都會有進行資本支出預算新增、追減，相關執行時程，將依客戶需求、市場狀況彈性調整，實際支付金額也視執行進度、付款條件決定。

統計友達今年已三度核准新增資本預算案，顯示看好未來產業發展，將擴大投資布局，分別在今年 2 月、3 月各新增 394.83 億元、4.55 億元資本支出預算，加計本次，友達已核准 716.46 億元資本支出。

友達今也公告將以盈餘轉增資方式，增資旗下蘇州、廈門、上海子公司各約人民幣 12 億元、13 億元、7700 萬元，支應未來營運需求，但相關投資仍須取得經濟部投審會核准，此外，因應太陽能電廠建置需求，也將參與子公司達屏綠能現金增資，預計投入 4.8 億元。

友達明 (29) 日也將召開法說會，市場預期，友達將公布第二季、上半年財報，可望連兩季大賺百億元，下半年面板供需、上游玻璃基板等零組件缺口等，則將成為法說焦點，友達也敲定股東會將延至 8 月 19 日在竹科企業總部召開。