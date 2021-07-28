疫情趨緩 星展：消費復甦慢 我下半年經濟外熱內冷

儘管本土疫情趨緩，但星展集團資深經濟學家馬鐵英認為，民間消費動能要等 2022 年中旬才會回到疫情前的水準，預期下半年經濟表現將呈現「外熱內冷」的狀態，但全年 GDP 仍可望「保 5」不變。

星展銀行今 (28) 日下午舉行經濟展望線上記者會，馬鐵英指出，台灣在揮別第二季疫情陰霾後，GDP 可望在第三季走出谷底轉正，但民間消費復甦動能恐無法一帆風順，加上去年高基期因素，預期下半 GDP 將呈現緩步增長趨勢。

馬鐵英表示，台灣下半年經濟成長動能仍由出口與製造業主導，至於受疫情衝擊的民間消費與服務業，考量台灣疫苗覆蓋率相對不足，以及秋冬疫情風險，屆時可能使政府調整防疫措施，這些都將影響民間消費復甦，總體經濟可能繼續呈現外熱内冷的局面。

至於出口部分，星展則看好，台灣製造業供應鏈在疫情中的良好的韌性，伴隨海外疫苗覆蓋率的提高，下半年歐美經濟將進一步重啓，來自歐美終端需求的增加，將繼續帶動台灣出口强勁成長。

此外，疫情衍生的數位化需求以及各國政府的支持性措施，全球半導體市場的資本支出今年將呈現約 30% 的爆發式成長，但考量晶圓廠建廠周期，現有資本支出轉化爲生產產能的增加，大約需要兩年左右的時間，因此全球晶片荒現象可能持續至 2022 年。

馬鐵英認為，在此背景下，台灣半導體產業可望在今年下半年和明年延續强勁成長，並為總體經濟注入動能。