康寧Q2純益年增1.11倍優預期 看動能延續至本季

玻璃大廠康寧 (GLW-US) 今 (28) 日公布全球事業第二季績效，合併營收為 35.04 億美元，季增 7%、年增 35%，稅後純益 4.59 億美元，季增 11%、年增 111%，每股純益 0.53 美元，優於預期，隨著市場需求維持高檔，加上調整玻璃基板價格，康寧預期第三季營運將保持成長，預期第三季營收將落在 35-37 億美元，每股純益落在 0.54-0.59 美元。

依各事業分析，康寧表示，車用產品事業群第二季推出全新抬頭顯示器產品，獲得韓國 Hyundai Mobis 導入到旗下 IONIQ 5 車款中，而行動消費性電子產品事業群也深化與三星、蘋果 (AAPL-US) 合作，第二季也獲得蘋果先進製造基金 4500 萬美元挹注。

另一方面，康寧第二季也正式啟用中國武漢 10.5 代廠，該廠與中國面板大廠京東方工廠同處一地，康寧預期武漢廠將有利掌握未來大尺寸電視市場需求。

因應物流、能源、原材料、其他營運成本增加，加上貴金屬價格上揚，康寧本季初再度宣布，將適度調高顯示器玻璃基板價格，為連兩季調整玻璃基板價格，市場認為，本季玻璃基板平均漲幅落在約 3-5%。