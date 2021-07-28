聯發科長線動能強勁 外資估2023年將賺7股本

外資今 (28) 日出具報告指出，聯發科 (2454-TW) 受惠 5G 手機晶片、高階市占率提升以及毛利率穩定擴張，長期營運動能仍相當強勁，加上產能優勢，調升聯發科今、明、後年每股純益預估，達 62、66、71 元，等同於 2023 年將挑戰賺 7 個股本。

外資表示，聯發科法說會的一大亮點即是上調全年營收年增幅至 45%，凸顯公司仍看好全產品線需求，外資預期 5G 手機仍是聯發科主要成長動能，也調升今、明年手機事業營收年增幅至 84%、21%，高於先前預測的 81%、18.8%，出貨量則為 1.74 億、2.44 億套。

外資看好，聯發科年底前推出的旗艦級 5G 晶片，將成為有助其拓展高階市場，以人民幣 4000 元或 600 美元的手機來看，2022 年將有 5000 萬支的需求，以聯發科市占率 20-30% 推估，預估聯發科高階產品的出貨量將達整體出貨量的 6-9%。

此外，外資預計，聯發科新款旗艦級 5G SoC 的銷售單價，將較上一代高階晶片天璣 1000 系列高出 60-80%，成為新的長期動能。

外資認為，聯發科毛利率近來穩定擴張，儘管與同業瑞昱 (2379-TW)、聯詠 (3034-TW) 相比，並不是特別令人驚喜，不過整體走勢與台積電 (2330-TW) 雷同，顯現公司注重長期穩定的獲利能力，外資預估，聯發科今、明、後年 46.1%、47.1%、47.5%。