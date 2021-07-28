亞泥上半年純益77.15億元年增逾4成 EPS 2.46元

亞泥 (1102-TW) 今 (28) 日公告第二季財報，稅後純益 45.15 億元，季增 41.1%、年減 3.3%，每股純益 1.44 元；上半年稅後純益 77.15 億元，年增 42.6%，每股純益 2.46 元。

亞泥第二季營收 210.58 億元，季增 11.4%、年增 1.1%；毛利率 29.5%，季增 6.4 個百分點、年減 2.6 個百分點；營益率 25.2%，季增 5.5 個百分點、年減 0.8 個百分點；稅後純益 45.15 億元，季增 41.1%、年減 3.3%，每股純益 1.44 元。

亞泥上半年營收 399.62 億元，年增 18.1%、毛利率 26.5%，年減 1.2 個百分點、營益率 22.6%，年增 0.6 個百分點、稅後純益 77.15 億元，年增 42.6%，每股純益 2.46 元。

據了解，亞泥第二季營收成長但獲利略減，主要是去年第二季中國因為疫情，導致水泥供不應求、價格高檔，加上今年原料煤炭成本高漲，壓抑毛利率走勢，但就上半年來看，整體營運仍較去年同期成長。

展望下半年，雖然第三季進入淡季，水泥漲價動能放緩，加上煤炭居高不下，墊高生產成本，但亞泥認為，下半年營運仍將優於上半年，加上轉投資裕民等獲利佳，全年展望依舊樂觀。