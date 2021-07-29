〈財報〉晶片荒助攻車價上漲 福特Q2意外獲利 正轉向接單生產模式

福特汽車 (F-US) 周三（28 日）第二季意外獲利，顯示雖然晶片荒導致福特在美國、歐洲、中國的市場占比下降，但大型皮卡與 SUV 等利潤較高的車型仍驅動成長，福特並調高全年財測，盤後股價漲近 4%。

福特周三盤後股價上漲 3.82% 至每股 14.39 美元。

上修全年財測

福特預估全年調整後息稅前利潤 (EBIT) 介於 90 億至 100 億美元，至少是去年三倍，與 4 月預估值相比調高約 35 億美元，。此外，由於市場因素改善，下半年汽車銷量將成長約 30%。

執行長 Jim Farley 形容，公司下半年開始將處於「彈簧式成長」（spring loaded），保留訂單顯示市場對新車和即將上市車款的需求強勁，晶片荒情形也改善。

福特最近推出的車型包括電動休旅車 Mustang Mach-E crossover、F-150，以及兩款新型越野休旅車，已開始接受預訂。

福特 4 月預估因晶片荒受到的影響為 25 億美元，該公司周三並未提供晶片荒衝擊獲利的最新預測，Farley 表示，儘管預計下半年晶片供應預期改善，但局勢「仍不穩定」。

F2021 Q2（截至 6 月 30 日）財報關鍵數據

營收：241.3 億美元 vs.242.5 億美元（Refinitiv 調查分析師預估）

調整後 EPS：0.13 美元 vs. 負 0.03 美元（Refinitiv 調查分析師預估）

調整後 EBIT：11 億美元

純益：5.61 億美元

分析師原本預估，晶片荒會使福特小幅虧損，但拜高利潤車款需求暢旺之賜，最後得以獲利。

但福特第二季營收略低於預期，反映晶片荒擾亂汽車生產計畫，上季汽車產量減少約 70 萬輛。

福特還預估，今年下半年的營業利潤將比上年低。該公司財務長 John Lawler 表示，大宗商品成本、福特 + 計畫、福特信貸（Ford Credit）獲利下降等因素，將抵銷銷售成長帶來的好處。

執行長 Farley 曾表示，即使度過晶片荒後，汽車經銷商庫存減少將成為「新常態」，以維持汽車價格處於高位。他在周三時表示，福特正轉向「接單生產」方式，不再向經銷商大量供應各款車型的多個版本。

Farley 也說，福特第二季末的訂單是去年同期的 7 倍，從供應大量車款給經銷商改為接單生產方式，有助公司降低汽車銷售折扣。

美國第二季汽車銷售量成長 9%，但由於庫存不足，6 月汽車銷量大幅下滑，研調機構 Cox Automotive 表示，福特第二季的成長遠低於美國整體車市 50% 的成長，導致該公司汽車在美國的占比從去年同期的 14.7% 跌至 10.7%，寫下 6 年來低點。