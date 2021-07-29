〈台股盤前〉指數震盪加劇 多空陷季線拉鋸戰

台股昨 (29) 日摜破季線，一度重摔逾 370 點、跌破萬七關卡，政府相關資金與內資進場拉抬，驚險守住萬七，儘管美股三大指數、台指期夜盤止跌，不過台股多空將在季線附近拉鋸震盪。

美股周三在中概股反彈、晶片股勁揚，且聯準會利率政策維持不變，僅標普小跌 0.02%，道瓊與那指均上漲逾百點，漲幅分別 0.36%、0.7%，費半則上漲 1.76%。

市場消息方面，蘋果財報優於市場預期，不過執行長庫克透露，全球晶片荒先前主要影響 Mac 和 iPad，晶片荒延伸至 iPhone，本季營收成長性將趨緩，法人認為，恐拖累鴻海、和碩、大立光等蘋概股出貨動能。

晶圓代工廠聯電預估，第三季晶圓出貨量將季增 1-2%，ASP 將成長 6%，營收可望續創高；聯電並再度上調今年 ASP 預估，將較去年成長 10-13%，且目前訂單能見度已看至明年底。

經濟部投審會通過 8 項重大投資案，其中，投審會核准半導體晶圓代工大廠台積電南京廠 28 奈米製程投資案，將有助緩解全球車用晶片短缺問題。對此，台積電回應，台積公司樂見環評通過，將持續致力落實綠色製造。後續將繼續進行用地取得作業。

超微看好第三季雲端伺服器、遊戲動能維持高檔，並將全年營收成長上修至 60%，微軟雲端業務也同步看增，市場預期，有利台廠相關供應鏈下半年營運增溫，包含品牌廠華碩、宏碁、微星等，主板業者如華擎、技嘉、撼訊等也將受惠 CPU、GPU 需求。

面板大廠友達核准資本支出預算新增及追減案，預計再增加投資 317.08 億元，主要用於技術與產能優化、調整與建置上，根據友達規劃，今年度資本支出執行金額將達約 220 億元，較去年增加逾 4 成，首季購置固定資產則已支付 33 億元。