〈財報〉三星Q2獲利大有斬獲 看旺下半年記憶體晶片需求

半導體價格上漲，使三星電子交出亮麗的第 2 季財報，該公司預測下半年記憶體晶片需求保持強勁，且手機市場將回到 2019 年水準。

三星第 2 季營業利益比去年同期躍增 54.3% 至 12.6 兆韓元 (110 億美元)，略高於本月初公布的初步財報，也是 2018 年第 3 季以來最高。同期營收成長 20.2% 至 63.7 兆韓元，淨利暴增 73.4% 至 9.6 兆韓元。

財報顯示，晶圓業務營收創新高，但手機業務獲利季減、營收下滑，反映手機處理器晶片供給瓶頸，以及疫情導致印度需求減弱、越南被迫暫停生產。

顯示器面板業績獲得一次性提振，三星雖未說明，但分析師認為可能來自蘋果支付給三星顯示 (Samsung Display) 約 1 兆韓元罰款。三星是 iPhone 的 OLED 面板供應商。

三星在聲明中說：「下半年的市況，將有益於我們的零組件業務。新智慧手機上市將帶動記憶體需求，更多地方可以使用到 5G 服務也將是成長動力。」

但三星也警告，疫情帶來的不確定性仍存在，非記憶體晶片的全球性短缺，可能影響公司的財務預測。

非記憶體的晶片短缺，讓準備在下半年推出新品的眾家智慧手機製造商非堂頭痛。三星將在 8 月 11 日推出折疊手機，競爭對手蘋果秋季也將發表新 iPhone，但後者周二預估，第 4 季晶片短缺比第 3 季嚴重，而且影響到 iPhone 生產。

Cape Investment & Securities 分析師 Park Sung-soon 說：「三星這一季 (第 3 季) 的財報將有堅實的表現，因為 DRAM 價格進一步上漲，顯示器的銷售也隨著蘋果等新機成長。對三星來說，無法掌握的變數是自己的智慧手機銷售。三星可能調降折疊手機價格，吸引更多消費者入手。」

截稿前，三星股價周四 (29 日) 在首爾股市下跌 0.25%，報每股 79000 韓元。