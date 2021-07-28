海運股融資斷頭多殺多 有望醞釀短彈行情

貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 和萬海 (2615-TW) 7 月以來股價均暴跌超過 30% ，引發融資追繳令，今 (28) 日再度陷入大幅震盪，盤中短線跌幅擴大後買盤進場伺機搶短，法人分析，航運股近來持續處在多殺多恐慌賣壓，中小散戶籌碼凌亂，目前海運基本面仍看佳，待融資瘦身後有望醞釀一波短彈。

截至昨日，長榮融資張數仍多達 27.2 萬張，融資使用率 20%，陽明融資張數也達 18.9 萬張，融資使用率 27%，處在 7 月中旬以來相對高點，而萬海融資使用率不到 10%，股價表現相對穩健，預料經過今日又一波殺盤，融資將再繼續瘦身。

事實上，海運處在第三季傳統旺季中，基本面無虞，本土法人最新出具報告指出，依據三大海運研調機構 Alphaliner、Drewry 和 Clarksons 預估，明年全球貨櫃航運需求成長率超過供給成長率，分別為 0.8、2.4、1.0 個百分點，供不應求的市況將較今年更嚴重。

本土法人認為，依陽明法說釋出訊息來看，陽明運能將於下半年增長 7.1%，明年續增 7.7%，隨著運力續增，在整體市場缺船的市況下，陽明明年獲利仍有望優於今年，僅是成長幅度能多高的問題而已。