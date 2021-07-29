企業償債能力提升 美高收後市看漲

美國經濟穩定復甦，可望提升發行債券之企業償債能力，瀚亞投資表示，溫和成長的環境有利高收益債券孳息，適合長線持有，建議有固定現金流需求的投資人，可以長期持有美國高收益債券基金。

觀察到過去十年高收益債券獲利組成，債息收益提供了 6.9% 績效貢獻，反觀資本利得則為負 0.6%；若將時間拉長至二十年，債息收益則為 7.9%，資本利得為負 0.5%。

從上述數據來看，對高收益債券長期投資人而言，首要專注的應該是債券息收，債券價格的波動對報酬率影響甚微。

至於美國聯準會何時開始升息，又是否將影響債券投資環境，瀚亞投資認為，美國高收益債券市場仍具備諸多優勢，包括企業基本面改善、退休基金需求高、海外資金持續流入，以及全球貨幣政策仍偏寬鬆等，預計短時間不會對高收益債券市場造成巨大影響。

進一步來說，如果未來美國公債殖利率持續緩升，高收益債表現可望優於其他固定收益產品。

瀚亞投資建議，投資人如要布局高收益債券基金，除評估配息率外，應綜合考量投資組合配置、持債品質、違約率等歷史數據。

瀚亞投資強調，短線金融商品價格容易隨著市場訊息起伏，不過若將投資時間拉長，各類型商品都能找到一定的規律。對於高收益債券基金而言，績效來源主要為債券利息，而非債券價格變化，因此適合穩健型投資人，或者有現金流需求的投資人長期持有，作為資產配置的一部分。