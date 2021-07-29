〈三洋電股東會〉新北泰山廠目標三年完成土地變更 擬打造微型都市

三洋電 (1614-TW) 近年進行土地資產開發，副總紀安郎今 (29) 日股東會後表示，新北泰山廠重新規劃方向，目標三年內完成地目變更作業，改成商業住宅區，未來將優先興建辦公大樓與住宅，建案出售後再蓋商辦大樓，打造微型都市。

三洋電泰山廠緊鄰雙捷運站，包括捷運新莊線丹鳳站、機場捷運貴和站，土地開發市值達百億元，備受關注；該廠土地面積高達 2.3 萬坪，因都更優惠方案，回饋捐增給市政府 2863 坪，三洋電最終自有土地約 1.3 萬坪。

紀安郎表示，由於廠區申請展延都更二箭方案並與市政府達成共識，目標三年內完成土地變更後，可開始興建大樓。泰山廠將分為兩區，後段近 4300 坪土地將蓋辦公大樓與住宅，傾向出售取得資金再蓋前段的商辦大樓。

廠區前段逾 9000 坪規劃興建大型賣場與辦公大樓，未來只租不售，目前已與多家國內商廠業者接洽，但仍處於初期階段，紀安郎指出，未來將會蓋空橋串連捷運、廠區前後段，打造成微型都市。

三洋電其他廠區方面，三峽舊廠區約 3000 坪，今年將一半廠房出租給物流公司，年租金收入約千萬元；另外一半擬興建地上 7 樓、地下一樓的大樓建築，作為泰山廠產線搬遷使用。高雄岡山廠區土地面積 4953 坪，該廠區仍以出租為主，近期持續有與相關業者接洽。

紀安郎表示，租金收入比重約 4%，全台僅剩高雄岡山廠、台中零星辦公區待租中，其餘已滿租，預期短期內，租金比重不會有太大波動。