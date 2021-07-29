〈彩晶股東會〉新光吳欣盈入列董事 南科新廠鎖定筆電面板應用

中小尺寸面板廠彩晶 (6116-TW) 今 (29) 日召開股東會，全面改選董事，新光人壽副總經理吳欣盈正式入列董事，另一方面，外界也關注彩晶南科擴產布局，對此，副總經理吳許合表示，初步規劃為 5.5 代線，鎖定高階筆電面板應用。

彩晶宣布砸下 170 億元在南科擴充一條 TFT-LCD 產線，為近 15 年來最大規模投資，對於產線未來規劃，吳許合解釋，彩晶過去僅有一座 5.3 代線，採特殊規格設計 (玻璃尺寸可達 1200mmX1300mm)，但考量未來筆電規格升級、薄型化趨勢，新廠初步規劃為 5.5 代線廠，玻璃尺寸可達 1300mmX1500mm。

吳許合進一步指出，南科新廠將設立在日前收購同集團和鑫 (3049-TW) 廠房內，預計建置需花費 2 年時間，初期鎖定筆電面板應用，但仍需等設計定案後，才會有明確啟動時間。

依彩晶規劃，南科新廠 170 億元資本支出預算案，將從本月開始分批投資，最快 2023 年開出，可望增加每月約 3 萬片產能，屆時月產能可望從目前約 13-14 萬片，提升至 16-17 萬片，提升約 2 成產能。

彩晶今也通過去年盈餘配發，每股將配發 0.5 元現金股利，新任董事名單則包含董事長焦佑麒、華新麗華 (1605-TW)、和鑫董事長馬維欣外，新增新光人壽副總經理吳欣盈，獨董候選名單方面，除趙辛哲、孫璐筠外，也新增前資誠聯合會計師事務所副所長洪慶山。