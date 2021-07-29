〈GIS股東會〉未來四年屏下指紋貢獻上看三成 擬赴印度、越南設廠

觸控模組廠 GIS-KY 業成 (6456-TW) 近年持續發展屏下指紋技術，擁有超聲波、光學式、電容式等三大技術，董事長暨總經理周賢穎今 (29) 日表示，屏下指紋將成為未來營運主力動能之一，預期四年後整體營收貢獻將達 20-30%，也計畫配合客戶需求，赴印度、越南等地設廠。

業成目前屏下指紋營收貢獻約僅達 5-6%，應用主要以韓系、中系品牌手機客戶為主，周賢穎認為，未來不只手機、平板、筆電，包含車載、安防、車用門鎖都有很大的發展空間，但並不評論外傳蘋果 (AAPL-US) 有意導入屏下指紋技術的消息。

業成擁有屏下指紋三大技術優勢，周賢穎認為，高階手機應用仍將以超聲波應用為主，但考量價格、技術問題，預期未來電容式應用將逐步放大，業成除了既有客戶外，下半年也將配合客戶持續開發新案。

展望明年，周賢穎指出，屏下指紋成長性將視客戶導入狀況而定，但內部已訂定 3-4 年目標，預期 2024 年屏下指紋貢獻將達 20-30%，成營運主力動能之一。

全球布局方面，周賢穎表示，除成都廠外，台中后里新廠將鎖定指紋辨識、車載、特殊應用布局，也首度鬆口擬赴印度、越南等東南亞地區設廠，但受疫情影響，相關進度將遞延至明年。

周賢穎補充，海外投資將藉由母公司鴻海 (2317-TW) 集團布局經驗，配合客戶分散供應鏈風險，目前初步規劃印度廠將同樣著重屏下指紋技術投資，也強調既有中國廠區將持續投資。