外資看好欣興2023年獲利大爆發 EPS估近13元

欣興 (3037-TW) ABF 載板需求暢旺，持續滿載生產，規劃從 2019 年到 2023 年資本支出達 1049 億元，其中 85% 投資擴充載板，多家外資今 (29) 日發表報告肯定欣興獲利成長性，預期爆發點在 2023 年，每股純益估達 12.96 元。

除日系外資今天出具報告指出，欣興獲利將在 2023 年加速，給予「買進」評等，目標價 180 元，歐系外資也估，欣興 2023 年每股純益將達 12.96 元，目標價由 150 元調高爲 175 元，重申對欣興「買進」評等。

日系外資先前發表報告強調，國際大廠 ABF 新增產能要到 2023-2024 開出，預估市場 ABF 載板在此時間前仍供不應求，報價也有更多上檔空間，欣興本身也受惠 BT 載板、HDI 板出貨成長，2021、2022 年每股純益預估上調到 7.5 元、9.01 元。

歐系外資今天出具報告則指出，欣興 2021 年到 2023 年的每股純益預估爲 60.9 元、8.88 元及 12.96 元。

欣興目前 IC 載板供需持續緊張，已挪不出產能空間給新加入訂單，目前還有客戶要求預約 2025 年的 IC 載板產能。

欣興 2021 第二季營收 240.31 億元，創新毛利率 19.35%，創 44 季以來新高，季增 2.14 個百分點，年增 3.6 個百分點，稅後純益 18.27 億元，也寫 44 季以來新高，季減 16.3%，年增 27.31%，每股純益 1.24 元。欣興上半年營收 458.54 億元，毛利率 18.33%，年增 3.48 個百分點，稅後純益達 40.11 億元，年增 1.2 倍，每股純益 2.73 元。

在昨日欣興法人說明會後，外資陸續發表看好欣興獲利成長的報告。