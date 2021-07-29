存股族超前部署！0056股東人數、規模雙創新高

除權息旺季到，存股族超前布局，國民 ETF「元大高股息」ETF(0056-TW) 受益人數來到 40.9 萬人，成為首檔受益人數突破 40 萬人的 ETF，規模同步成長至 803.82 億元，創下 0056 成立來新高紀錄。

元大投信高股息研究團隊表示，台股兼具高修復力與高息兩大優勢，而 0056 過去三年平均殖利率為 5.74%，且成立以來年年填息，因此向來廣受投資人青睞，與元大台灣 50(0050-TW) 同被譽為國民 ETF，向來備受存股族青睞。

元大投信高股息研究團隊進一步分析， 0056 過去三年每年平均配發 1.62 元，假若以 35 元買入，配息帶來了 4.63% 的殖利率報酬（配息 1.62 元／買入價 35 元)；倘若利用台股大盤震盪時買入，以 5 月 17 日最低價 32.18 為例，報酬可提升至 5.03%；若於 2020 年 3 月全球股災時的最低價 21.45 元買入，報酬可提升至 7.55%。

觀察 0056 近來交易量，今年 511 股災，5 月 11 日迎來首波大跌，5 月 17 日台股大盤更下殺至波段新低， 0056 收盤價也從 5 月 10 日的 35.88 元，在 5 月 17 日下滑到 32.18 元的波段低點，然觀察交易量可發現 0056 於 5 月 11 日至 5 月 17 日五個交易日，平均交易量來到 57,825 張，幾乎是 5 月 10 日之前過去一季平均 11,863 張的五倍之多，顯示投資人愈跌愈買，且愈靠近除權息旺季，交易量亦逐漸增加，連帶推升受益人數與規模雙雙創新高。