〈友達法說〉全年資本支出上修至240億元 明後年著重擴充台灣產能

面板大廠友達 (2409-TW) 近年持續優化產能，因應昆山廠、台灣廠產能規劃，董事會今年三度追加資本預算案，累計已核准約 716.46 億元資本支出，今 (29) 日法說會也上修全年資本支出預算執行金額達 240 億元，董事長彭双浪表示，明後兩年將著重擴充台灣電視面板產能。

友達今年第二季資本支出達約 32 億元，累計上半年資本支出約 65 億元，財務長曾煜智表示，因應相關投資計畫，下半年資本支出將大幅增加，預估全年資本支出將達 240 億元，較原預估 220 億元增加。

友達今年以來三度追加逾 700 億元資本支出也引發法人關注，對此，彭双浪回應，因相關產線建置布局至少需要一年的前置作業期，經過董事會核准後，將開始與設備商討論設備添購事宜，年初核准 394 億元主要用於昆山廠筆電產能擴充，昨董事會核准的 317 億元則計畫從明年底開始執行，提升台灣廠區高階、大尺寸電視產線。

近期市場也傳出中國計畫再擴充面板產能，彭双浪認為，未來幾年面板企業投資將回歸市場機制，需考量投資報酬，不過依未來顯示器成長幅度、全球每年所需面積估算，每年至少需要有一座 180K 的 8.5 或 8.6 代線，才可滿足市場對新技術、產能需求。

彭双浪進一步補充，友達在過去 6-7 年就定調不做規模競爭，維持優質產能擴充，近年也持續朝高端產品 (Go Premium) 及場域經濟 (Go Vertical) 雙軸轉型策略發展計畫發展，提升營運效能。

股利政策方面，彭双浪也承諾將穩定回饋股東，未來獲利年度，股利將參照過往配發水準，至少維持在 4-7 成配發率。