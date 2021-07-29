〈台股盤後〉貨櫃航運三雄點火漲停大反攻 大盤反彈上漲267.59點

台股今 (29) 日在貨櫃航運三雄點火反攻，及鋼鐵族群走高下，大盤強彈上漲 267.59 點或 1.56% 以 17402.81 點作收，市場成交值 4687.22 億元，指數收復季線及 5 日線，市場專家認為，台股呈現技術性反彈，但在上有月線反壓下，操作上不宜過度樂觀。

證券分析師黃漢成指出，台股昨日融資大減 70.5 億元，消除部分市場浮額後，今天出現跌深反彈，目前台股仍必須面對均線下彎的重重壓力，且美國 FOMC 決議收縮市場資金，對目前處於歷史高檔震盪的美股走勢形成不利影響。

黃漢成強調，台股上市櫃公司陸續公布第二季財報，財報優異個股反而在訊息揭露後下跌，是否意味第二季爲全年業績、股價高峰，待進一步觀察，但第三季資訊電子業缺料狀況一一浮現，是個不好的的警訊，投資人宜逢高減碼操作

台股今天大盤早盤開在 17216.58 點，最高在 17402.81 點，最低 17190.48 點，大盤強彈上漲 267.59 點或 1.56% 以 17402.81 點作收，市場成交值 4687.22 億元；國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今天屬於健康的反彈格局。

台股今天貨櫃航運三雄點火，長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 都以漲停作收，對於大盤指數貢獻 73 點。

電子權值股方面，今天大立光 (3008-TW) 收盤下趺 15 元，收盤報 2970 元，台積電 (2330-TW) 收漲 4 元，收盤價報 583 元，鴻海 (2317-TW) 收盤上漲 0.5 元，收盤價報 111 元。

此外，欣興 (3037-TW) 昨日法說會報出 IC 載板接單佳音，外資也按讚，看旺獲利成長，今天股價以漲停價 151 元作收。同時，今天除息 10 元的玉晶光 (3406-TW) 早盤開盤即完成填息，收盤價報 527 元。