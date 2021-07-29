比特幣4萬美元整理機率大

文．謝晨彥

馬斯克、ARK 女股神、推特創辦人三位對加密貨幣具影響力的巨頭們，在七月二十二日「The ₿ Word」的線上論壇探討加密貨幣的產業未來。其中態度最具爭議的馬斯克也在該場論壇表態看好加密貨幣前景，並表示不會拋售比特幣，且特斯拉仍有機會重新接受比特幣支付，也為幣價打下止穩的基礎。但投資人重拾信心的關鍵，是在特斯拉今年第二季的財報中，公司持有的比特幣數量證實了馬斯克將抱牢比特幣的言論，帶動比特幣在近期重新站上四萬美元大關。

這波反彈反映的是市場的消息面，而非產業基本面。從特斯拉揭露的財報資訊中，特斯拉的持幣量目前落在四一四○○枚，每一枚的成本約為二九六六一美元，預期這個價位將會成為短線投資人的重要參考。產業基本面的部分，仍圍繞在各國的監管，包括幣安交易所在各國監管單位的審查狀況，以及美國 ETF 的上市時程。但不論哪一項的進程預期都快不了，涉及到法律的問題基本上都是以年為單位循序漸進發展。因此，高盛近期向 SEC 提交的區塊鏈股票 ETF，不直接追蹤加密貨幣，而是投資相關產業的企業，讓美國監管單位先從他們熟悉的項目切入，算是相對聰明的做法。

比特幣恐慌貪婪指數從十迅速回到五十的中性水平，顯示市場情緒已回歸平穩。從聰明錢的持倉狀況觀察，大戶的期貨部位自一千三調節至一千出頭的水準，代表期貨市場對幣價後市追價的意願並不高。而幣價在十天之內從二萬九千的低檔向上反彈至四萬美元，漲幅高達三六％。但仍未有效突破中期四萬至四萬二的密集壓力區。目前技術面短線雖轉強，但大戶籌碼追價意願不高，恐怕難以有效突破整理區壓力，近期幣價在四萬整數關卡來回整理的機會較高。

來源：《理財周刊》1092 期

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