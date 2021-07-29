不怕高檔震盪 必買6檔 中小型成長股

撰文: 龔招健

美股指數在 2021 年 6 月底、7 月初創新高後回檔，

主要是因為股價漲多而賣壓出籠，

投資人擔心新冠疫情再起、消費動能不如預期，

而台股大盤在創新高後也跟著回檔，

但中小型成長股表現相對強勢，

本刊特別精選 6 檔不怕盤勢震盪的中小型成長股，

讀者可仔細研究，趁拉回之際找買點。

台股 2021 年 5 月上旬因新冠疫情擴散而大跌，5 月 17 日落底，隨即展開大反攻，一開始主要由貨櫃航運、鋼鐵等傳產景氣循環股領頭，但沉澱多時的電子股在 6 月後開始補漲，包括 IC 設計、IC 載板、功率半導體、電源快充、高速高頻傳輸、車用電子、半導體設備、封測及材料檢測等族群竄出。

第 3 季進入電子業旺季，台股主要題材包括：iPhone 5G 新手機預定今年 9 月發表，蘋果上調備貨的數量（相較去年 9 月的機種）；宅經濟帶動雲端資料中心的伺服器需求，還有伺服器平台升級的效應；汽車晶片缺貨問題下半年緩解，全球汽車廠商可望恢復正常生產、出貨；鴻海（2317）MIH 電動車聯盟平台正式開始運作，聯手國內外廠商一起把電動車市場的餅做大，既競爭又合作，帶動上下游供應鏈的整合。

台積電法說未釋出足夠利多

市場擔憂、賣壓出籠

台積電（2330）7 月 9 日公布 6 月營收創新高，激勵股價回到 600 多元，但 7 月 15 日法說會並沒有釋出超乎市場預期的利多，反而因為第 2 季財報的毛利率不如前幾季而讓市場失望，賣壓跟著出籠。

其實，台積電在前次法說會已經預告，今年度毛利率不會像去年那麼高，主要是因為 5 奈米以下先進製程的設備投資非常昂貴，折舊費用會增加，而 4 奈米、3 奈米等新製程在量產初期的良率也較低，加上到美國設廠的成本遠高於台灣（有賴美國政府給予補貼）。

台積電第 2 季的毛利率其實有達到公司預告的低標，只是市場不滿意，尤其是外資。雖然台積電晶圓代工產能依然滿載，但市場對於半導體產業何時開始進入庫存修正有些疑慮，而台積電夾在中美兩大強權的對立氣氛中，加上半導體整合元件製造商（IDM）龍頭英特爾（Intel）似乎跟台積電沒有長期合作的誠意，這些都會影響投資人的信心，有待這座護國神山未來釋出符合高標或超越市場預期的財報，才有利於推升股價。

具題材的中小型成長股

廣受投資人青睞

不過，半導體產業榮景今年仍然持續，市場資金轉向近期有題材、成長動能優於台積電的 IC 設計公司，例如：創惟（6104）、鈺創（5351）、通嘉（3588），以及威鋒（6756）、虹冠電（3257）、矽力 - KY（6415）；其中矽力 - KY 股價迭創新高，甚至超越大立光（3008），成為台股的電子股股王。

台積電不僅在台灣大擴產，也在美國、中國擴產，資本支出規模越來越大，而國內的半導體設備商、材料廠只要能夠打入台積電供應鏈及客戶，業績就有機會成長，例如：鈦昇（8027）、欣興（3037）、建榮（5340）、萬潤（6187）、志聖（2467）、意德士（7556）。

半導體在人們日常生活中無所不在，更是大國角力的核心競爭項目，而美國、歐盟、中國、日本準備投入巨資，要大幅增加半導體 IC 在本國的製造，這雖然對台積電晶圓代工的前景投下陰影，卻是國內半導體設備商及相關零組件代工廠商的利多。

從各國政策來看，電動車取代傳統燃油車是大勢所趨，而且取代的速度可能比大家想像的還要快，這是台廠尋求轉型升級、可以把握的大商機，鴻海的大動作讓整個供應鏈加速整合，透過團體戰切入全球市場，車用電子廠商包括強茂（2481）、台半（5425）等已做好準備，要大展身手。

本刊這次從 5G、AI、半導體、電動車、汽車電子、碳中和（節能減碳）等趨勢性產業，找出具備中長期成長動能、後市看好的個股，並精選 6 檔在下一篇分別專文介紹：強茂、欣興、虹冠電、建榮、鈺創、鈦昇。

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2021 年 8 月號第 167 期

來源：《Money 錢》167 期

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