美中金融戰 台廠相關科技供應鏈全面受惠？

萬寶投顧陳子榕指出，中國大陸突然重拳出擊整頓教育、互聯網行業，美國又傳出要限制美國基金在陸港的投資，讓國際資金出現恐慌性竄逃，上證指數重摔摜破年線，創 4 個月新低，港股更是兩天內重跌逾 2,500 點，利空拖累下，台股很難有好臉色，但幸好週三 (7/28) 滬港稍微出現止穩訊號，台股也打了長下影線，美中政策和政治角力下，台股走得小心翼翼。



本週美國指標性科技股陸續公布季報，蘋果繳出許多優於市場預期的成績單，包括上一季營收 814 億美元，年成長 36％，優於市場預期的 738 億美元、iPhone 銷量年成長近 50％，達 396 億美元，高於預期的 369 億美元、單季 EPS 達 1.3 美元，高於預估的 1.01 美元，其他包括 iPad、Mac 銷售也都達兩位數成長。



雖然蘋果認為本季因為晶片供應緣故，營收成長幅度可能不若上一季強勁，但依然會有兩位數年成長表現，這對供應鏈是相當正面的訊息，而且即將亮相的 iPhone 13 出貨量已提升至 1 億支，因此在台股拉回整理過程中，趁機揀選紅蘋果正是時候。



以蘋概股中的 PCB 族群來看，受惠 5G、HPC、遠距的強烈需求，PCB 訂單擠爆。2020 年台商海內外 PCB 產值已正式突破兆元，是僅次於半導體和面板的第三大 ICT 產業，預估今年全球 PCB 產值成長 8.6％，當中，又以載板產值成長率遙遙領先達 19％。



之前推薦的 ABF 載板廠景碩 (3189-TW) 股價漲幅已翻倍，PCB 上下游相關族群還包含了金居 (8358-TW)、金像電 (2368-TW)、華通 (2313-TW)、台郡 (6269-TW)、台達電 (2308-TW)、台虹 (8039-TW)、台燿 (6274-TW)。再次重申，唯有低檔領先卡位才能成為贏家。請參考 6/1《台積電、鴻海重返榮耀 蘋概 IC 這類股 6 月投資主旋律？》。

另外，半導體市場也欣欣向榮，6 月北美半導體設備製造商出貨高達 36.71 億美元，連續 6 個月改寫新高紀錄，晶圓代工、IDM、封測產能持續滿載，晶圓代工廠龍頭台積電 (2330-TW) 三年 1 千億美元的資本支出規畫，除了赴美日建廠，南京廠 28 奈米擴產也已通過。



尤其，今年記憶體市場價格表現強勢，國際大廠三星、東芝、SK 海力士也全力衝刺新製程量產，整個半導體供應鏈市況熱絡，勢必帶動相關設備廠出貨效應，包括家登 (3680-TW)、弘塑 (3131-TW)、閎康 (3587-TW)、漢唐 (2404-TW)、帆宣 (6196-TW)、信紘科 (6667-TW) 營運火力十足。



萬寶投顧陳子榕指出，雖然台股短線上操作難度增加，但經濟面和景氣仍是紅光滿面，6 月的景氣燈號已經是連 5 紅，在目前本土疫情獲得控制下，7 月景氣續亮紅燈機會很高，因此請大家繼續跟著我的腳步，有效掌握大盤趨勢，跟隨籌碼金流領先佈局 8 月潛力股。



精材 (3374-TW) 為繞射光學元件 (DOE) 封裝的主要協力廠商，可應用在 ToF 與人臉辨識 (Face ID) 感測元件，精材測試代工業務沾蘋果光，第三季營收有望季增逾 3 成，加上自駕車趨勢帶動車用 CIS 需求暢旺，預期精材下半年營運表現將優於上半年，今年營收估年增 15～20％，獲利將優於前季。

台揚 (2314-TW) 為衛星通訊大廠，積極搶攻 5G O-RAN 市場，成功拿下 Dish Network 及樂天／NEC、JMA 大單，第三季起陸續出貨量產，預估下半年將貢獻營收 23 億元，明年貢獻 140 億元，O-RAN 訂單能見度已至 2023 年 2H。且台揚 O-RAN 為 ODM／JDM 模式，毛利率高達 45～50％，預估今年 EPS 上看 2 元、明年 EPS 上看 6.5 元。

捷敏 - KY(6525-TW) 為功率半導體封測廠，捷敏 - KY 受惠 5G、伺服器。車用、家電、工具機等蓬勃需求，產能利用率持續滿載，訂單能見度維持至少 3 個月。看好電動車及車用市場，捷敏近年持續開發車用高附加價值產品，已進入最後驗證階段，預估年底前投產，明年車用營收佔比將從 4％拉高至 10％。捷敏第三代半導體 GaN、SiC 封測技術已到位，隨半導體市場發展營運更添動能。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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