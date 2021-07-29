國泰金以集團一站式服務招商 拚異業合作團體戰

國泰金控 (2882-TW) 致力數位轉型，國泰金控總經理李長庚今 (29) 日於線上記者會宣布，推出全新「CaaS 生態圈服務」商戶合作模式以及「CaaS」數位平台，提供集團一站式體驗及整合性數位金融服務，且解決過往商談過程零散且複雜等痛點，未來異業合作與商業洽談以此為主要入口，就有機會與國泰金所有子公司建立不同合作模式，並且取得相關大數據服務。

李長庚表示，疫情後消費者的日常生活與工作將更常使用線上數位服務，未來很可能必須跟病毒共處，在新的常態下工作，在未來的商業關係中，不僅要適應數位化新樣態與思維，誰能掌握疫情商機、握有數位作戰能力，將考驗企業數位轉型的能力與深度。

國泰金自去 (2020) 年 7 月起率先提出「CaaS 國泰即服務」（Cathay as a Service）為核心的服務生態圈理念，以數位及數據技術為驅動，與異業合作夥伴推出許多創新商業模式，例如蝦米貸、高速公路碰撞險等，經一年的努力，今正式發表「CaaS 生態圈服務平台」。

「CaaS 生態圈服務平台」未來將作為國泰商業洽談與異業合作的主要入口，平台上不僅有許多成功合作案例分享與介紹，目前範圍涵蓋五大場景，包括：消費購物、出行保障、健康促進、居家生活、金融服務，以及七大方案：開放銀行、支付繳費、貸款融資、保險申請、保險商品、客戶服務、特店服務為主，讓有意願商談夥伴可線上直接提出合作申請，且無論是申請狀況或正進行的專案，所有進度都統整在平台上，合作夥伴可即時查詢完全掌握。

李長庚表示，國泰集團有 1460 萬的客戶，未來只要有金融服務需求的合作夥伴，即能一次接觸國泰資源，提供集團整合性數位金融服務，攜手打異業合作團體戰，且國泰金會持續強化內外部資源整合，推出更多數位數據創新服務。