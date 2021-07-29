〈台塑股東會〉將投資3.9億元建醫材生產中心 預計2022年6月完工

台塑四寶股東會今 (29) 日由最後一棒台塑 (1301-TW) 壓軸，台塑宣布將投資 3.9 億元，在高雄仁武廠設立「醫療材料生產中心」，預計 2022 年 6 月完工，目標開發抗菌與醫療級複合材料。

台塑近年來積極推動仁武廠轉型，先後投入工業 4.0、 人工智慧 (AI) 研發中心、染料敏化電池試量產線、複材中心等，除提升自身競爭力外，也引領國內產業升級。

在疫情期間，台塑也成為口罩國家隊的的一員，提供各項醫療防護、衛生用品所需原料。董事長林健男指出，因疫情關係，大眾日益重視公共安全及居家衛生，也讓台塑開始思索，如何提升既有塑膠原料附加價值，擴大在醫療衛生產業應用。

台塑因此規劃投資 3.9 億元在仁武廠設立「醫療材料生產中心」，預計 2022 年 6 月完工；目標開發抗菌與醫療級複合材料，包括用廢棄蚵殼做為原料，開發的天然抗菌材料「台塑抗菌殼粉」，及將「抗菌殼粉」混摻入塑膠原料 (PE、EVA、PP 及 PVC)，製成天然抗菌複材，應用於民生用品。

另外，台塑也與轉投資公司普瑞博合作，利用雙離子高分子抗沾黏技術，共同開發醫療級複合膠粒 (PP、PVC 及 EVA)，未來將進一步擴大應用於民生和工業用品等領域，目前正申請專利中。