〈台郡法說〉TWS及手機LCP高頻天線量產出貨 Q3營收上看100億元

軟板廠台郡 (6269-TW) 今 (29) 日召開法人說明會，就第三季營運展望來看，由於新增對 TWS 耳機軟板及美系主要客戶新系列手機 LCP(液晶材料基板)高頻天線出貨，財務長熊雅士指出，預估台郡第三季營收將突破 100 億元；同時，在出貨 LCP 高頻天線比重增加挹注下，毛利率將有表現。

台郡第二季營收爲 70.52 億元，創歷年同期新高，第三季營收飆上 100 億元，將改寫歷年同期新高，且爲史上第三高，較第二季成長 41.8%，更較去年同期的 80.47 億元成長 24.27%。

依照過去出貨狀況分析，熊雅士指出，第四季的營收金額可能還要比第三季再成長。

熊雅士指出，台郡第三季產值預估 100 億元，己經充分考量了包括貨運物流遲滯等不利因素，但是對於市場傳出國際級手機廠第三季可能面臨關鍵零組件缺料而影響組裝，台郡目前沒有聽說，交貨也依照既定時程交貨。

熊雅士指出，台郡新增 TWS 耳機軟板天線及美系客戶新手機 LCP(液晶材料基板) 高頻天線模組訂單，預估 2021 年全年天線模組占全年營收比重將提高到 25%。在非手機應用上，台郡出貨給平板及 NB 的軟板及 MPI 軟板天線，客戶採購片數及市占都明顯增加，挹注台郡今年下半年營收動能。

台郡 2020 年全年資本支出 37.79 億元，今年第二季資本支出 15.3 億元，上半年實際資本支出達 41.5 億元，己超越 2020 年全年，預估 2021 年下半年還有 30 億元資本支出，今年將達 70 億元以上，去年、今年將共投入高達 100 億元資本支出。

熊雅士指出，台郡今年 70 億元資本支出，70% 用於擴充兩岸產能，後續也還會有配合客戶發展模組化產品的新投資計畫。

台郡 2021 年上半年營收 141.82 億元，毛利率爲 15.8%，年減 4.4 個百分點， 稅後純益爲 6.34 億元，年減 28.8%，每股純益爲 1.79 元。