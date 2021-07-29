〈央行理監事會揭密〉看我國暫無升息或降息空間

台灣央行今 (29) 日公布第二季理監事聯席會議貨幣政策議事錄摘要，全體理事均贊同政策利率維持不變，有理事提出，我國暫時無升息空間，也無降息空間，即便降息，效果也有限。

理事認為，國內疫情轉呈嚴峻，且國內通膨升溫仍屬暫時性的因素，再加上市場資金相當充裕、新台幣匯率偏強，應無升息空間，不過，考量當前政策利率處歷史低點，也無降息空間。

另位理事表示，基於國內疫情的不確定性，並與上次理事會會議比較，在疫情趨於嚴峻下，不宜升息。

不過，國內利率已處歷史低點，且原物料價格上漲，運輸成本大增，通膨隱憂浮現，加上國內資金相對寬裕，也不宜降息。

尤其 6 月美國 FOMC 會議雖維持政策利率目標區間不變，惟調高超額存款準備金利率 (IOER)5 個基點，技術上實已升息，央行貨幣政策不宜與聯準會貨幣政策背道而馳，因此，國內政策利率維持不變是相對穩健的作法。

兩位理事則表達，基於全球經濟反彈，而國內景氣受疫情衝擊考量，同意維持政策利率不變。

也有理事指出，4 月以來，主要國家多維持政策利率不變，以支持其經濟復甦，央行政策利率維持不變符合社會大眾和輿論預期。