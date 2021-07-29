外資回頭買超台股 砸133億元大買聯電、欣興

台股今 (29) 日在貨櫃航運三雄點火反攻，及鋼鐵族群走高下，強彈上漲 267.59 點或 1.56%，以 17402.81 點作收，市場成交值 4687.22 億元，三大法人同步買超，合買 221.26 億元，其中，外資光是聯電 (2303-TW) 及欣興 (3037-TW) ，就買超 133.71 億元。

外資及陸資今日買超 191.37 億元，聯電與欣興就占了大部分，投信買超 8.85 億元，自營商買超 21.04 億元；期貨市場方面，外資今天空單回補 3090 口，未平倉合約淨空單口數降爲 28366 口。

今天集中市場外資買超較多的個股爲，聯電、欣興、中鋼、永豐金、萬海、大同、玉山金、大成鋼、長榮航、中石化；今天集中市場外資買超較多的個股爲，群創、友達、和鑫、華泰、益航、富邦金、國泰金、凌陽、宏碁、亞泥。

今天集中市場投信買超較多的個股爲，欣興、明基材、長榮、新唐、矽創、致伸、南電、允強、富采、虹冠電。今天集中市場投信賣超較多的個股爲，群創、華邦電、晶技、開發金、廣達、友達、東和鋼鐵、台橡、中鋼、聯強。

今天集中市場自營商買超較多的個股爲，中鋼、聯電、陽明、華邦電、大成鋼、長榮航、榮成、億光、開發金、華碩。今天集中市場自營商賣超較多的個股爲，永豐金、群創、長榮、友達、遠傳、遠東新、奇鋐、華通、瑞軒、佳凌。

證券分析師黃漢成指出，台股集中市場昨日融資大減 70.5 億元，消除部分市場浮額後，今天出現深反彈格局，目前仍必須面對均線下彎形成的重重壓力。