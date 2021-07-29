華擎Q2毛利率攀峰EPS 6.59元寫新猷 上半年賺進一股本

板卡廠華擎 (3515-TW) 今 (29) 日公布第二季財報，受惠顯卡、工業電腦 (IPC) 需求強勁，加上產品漲價效應，單季三率三升，毛利率更首度突破 3 字頭，達 30.42%，稅後純益 7.95 億元、年增 1.39 倍，每股純益 6.59 元，同步改寫新猷，累計上半年純益 12.95 億元，賺逾一股本，每股賺 10.74 元。

華擎第二季營收 53.78 億元，季增 15.02%、年增 14%，毛利率 30.42%，季增 5.17 個百分點、年增 9.27 個百分點，營益率 19.2%，季增 5.36 個百分點、年增 109.76%，稅後純益 7.95 億元，季增 59.23%、年增 139.98%，淨利率 14.79%，季增 4.11 個百分點、年增 7.77 個百分點，三率三升，每股純益 6.59 元。

累計華擎上半年營收 100.54 億元，年增 20.9%，毛利率 28.02%，年增 8.29 個百分點，營益率 16.7%，年增 8.34 個百分點，稅後純益 12.95 億元，年增 149.7%，淨利率 12.88%，年增 6.64 個百分點，同樣三率三升，每股純益 10.74 元。

展望全年，華擎認為，下半年顯卡動能強勁，工業電腦 (IPC) 也重回成長，僅伺服器、主機板受缺料影響，部分訂單將遞延至下半年出貨，全年營運成長目標不變，但預期零組件吃緊狀況將到明年首季才可望緩解。

另一方面，受東南亞疫情影響，華擎越南委外代工廠 19 日起，因暫時無法符合當地防疫原則，配合停工直到當地政府核准為止，華擎表示，將協調其他委外代工廠商提高產能支應，但估越南委外代工廠停工將影響 7 月營收約 5-20%。