缺料壓力重 美律上半年純益年減逾6成 EPS 0.64元

電聲元件廠美律 (2439-TW) 今 (29) 日公布財報，由於耳機、揚聲器出貨量成長，第 2 季稅後純益 1.11 億元，季增逾 4 倍，不過受到缺料與匯損影響，較去年下滑 63.37%，每股純益 0.54 元；上半年純益減少 62%，降至 1.32 億元，每股純益 0.64 元。

美律第 2 季營收 81.69 億元，季增 5.62%、年增 26.74%；毛利率 9.59%，季減 0.54 個百分點、年減 5.94 個百分點；營利率 - 0.62%，虧損較首季收斂、較去年同期正轉負；稅後純益 1.11 億元，季增 429%、年減 63.37%，每股純益 0.54 元。

美律上半年營收 159.06 億元，年增 36.75%；毛利率 9.85%，年減 3.55 個百分點；營利率 - 0.8%，較去年同期正轉負；稅後純益 1.32 億元，年減 62.26%，每股純益 0.64 元。

美律第 2 季主要成長動能來自 Audio 耳機與 TWS(真無線藍芽耳機)；揚聲器雖然為手機產業淡季，但受惠居家辦公趨勢未變、電腦相關新品放量，業績也有成長，不過整體仍受到上游 IC 缺料影響，獲利成長受限。

美律預期，下半年進入產業旺季，耳機新品會陸續上市，第 3 季營收有望持續成長、毛利率回溫，但上游缺料未明顯改善，全年獲利表現難以評估，另外，今年資本支出聚焦三大項目，包括因應越南廠擴產，增加機器設備、中國深圳廠進行數轉型，添購智能化設備，以及台灣增加研發人員。

美律營收比重方面，耳機占 63%、揚聲器占 32%、其他占 5%。