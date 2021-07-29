思源基金會董事改選 施振榮、劉揚偉、林憲銘入列

交大思源基金會完成董監改選，包含宏碁 (2353-TW) 創辦人施振榮、鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉、緯創 (3231-TW) 董事長林憲銘、華邦電 (2344-TW) 董事長焦佑鈞等均入列新任董監名單，將共同協助推動「喜馬拉雅計畫」，基金會董事長、副董事長則分別由零壹 (3029-TW) 董事長林嘉勳續任、光寶科 (2301-TW) 前總裁林行憲新任。

除施振榮、劉揚偉、林憲銘、焦佑鈞等科技大老入列新任董監名單外，交大思源基金會表示，第十屆董事名單還包含中美晶 (5483-TW) 董事長徐秀蘭、穩懋 (3105-TW) 董事長陳進財、致茂 (2360-TW) 董事長黃欽明、廣達 (2382-TW) 技術長張嘉淵、聯電 (2303-TW) 榮譽副董事長宣明智等人。

交大思源基金會進一步指出，原董事成員研華 (2395-TW) 董事長劉克振、大同 (2371-TW) 董事長盧明光、宏齊 (6188-TW) 董事長汪秉龍也續任董事。

展望未來，交大思源基金會將擔任「喜馬拉雅計畫」主要推動單位，將在陽明交大建立數座世界第一學院及研究中心，計畫則由施振榮、前校長張懋中、現任校長林奇宏擔任共同召集人，並由林行憲擔任執行召集人。

施振榮表示，喜馬拉雅計畫將優先聚焦在半導體、人工智慧與物聯網、智慧醫療三大領域，未來將透過產學共創、教育部產業創新條例，協助台灣產業升級。