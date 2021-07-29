遠東新Q2純益35.17億元季增3成 EPS 0.71元 3年來最佳

遠東新 (1402-TW) 今 (29) 日公告第二季財報，稅後純益 35.17 億元，季增 29.6%、年增 60.9%，每股純益 0.71 元，3 年來單季新高；上半年稅後純益 62.31 億元，年增 68.9%，每股純益 1.25 元。

展望下半年，遠東新副董事長席家宜認為，歐美、中國以及日本已經有看到爆發性的需求出現，產能利用率也維持高檔，全年營業額估計能回到 2019 年的水準，但純益會看到比較大的成長幅度。

遠東新第二季營收 584.94 億元，季增 4%、年增 19.5%；毛利率 20.2%，季減 1 個百分點、年增 0.5 個百分點；營益率 7%，季增 1.5 個百分點、年增 2 個百分點；稅後純益 35.17 億元，季增 29.6%、年增 60.9%，每股純益 0.71 元。

遠東新上半年營收 1147.42 億元，年增 13.4%、毛利率 20.7%，年增 1.8 個百分點、營益率 6.3%，年增 2.2 個百分點，稅後純益 62.31 億元，年增 68.9%，每股純益 1.25 元。

目前東南亞疫情嚴峻，遠東新在越南也有生產基地，不過公司表示，目前上游 PET 產能利用率仍維持高檔，下游成衣雖然有因應當地防疫政策縮減人力，但仍維持營運生產。