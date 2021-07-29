房地合一2.0上路前交屋潮 6月國銀不動產放款比創新高

雖然疫情期間看房人數減少，不過不少民眾趕在 7 月房地合一 2.0 上路前過戶，導致房貸大幅上揚，據金管會統計，6 月全體銀行房貸、建築融資總額佔比達 27.01%，創史上新高；若以個別銀行來看，有 11 家銀行拉警報。

據金管會統計，6 月房貸餘額達 8 兆 3755 億元，月增 807 億元，建融 2 兆 9625 億元，月增 446 億元，各銀行房貸、建融等不動產相關放款，佔總存款及金融債總額為 27.01%，不但較 5 月增加 0.04 個百分點，且創歷史新高。

根據銀行法第 72 條之 2 規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的 30%，此為金管會對銀行不動產放款的監理指標之一。

銀行局副局長林志吉表示，不動產放款占比之所以節節攀升、衝破 27%，主要是民眾在 7 月房地合一新制前趕著交屋，讓申貸需求大幅上揚。

若以個別銀行來看，不動產放款占比若超過 28% 即拉警報，截至 6 月底，共有 11 家國銀落入警戒區，比 5 月增加一家；超過 29% 的則掛零，與 5 月的 3 家相比，主因是這 3 家總存款增加，分母擴大下，因此占比改善。

此外，金管會還公布 6 月底購置住宅貸款餘額達 8 兆 3755 億元，月增 807 億元，較 5 月新增房貸金額更高，顯示房市持續熱絡；逾放金額則持續下降至 92 億元，月減 1 億元，逾放比率為 0.11%。