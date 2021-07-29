全球人壽核准試辦遠距投保 全程五步驟一機就搞定

全球人壽今 (29) 日獲金管會保險局核准遠距投保試辦作業，打造「一刷 二錄 三簽」三易的遠距投保服務，全程五步驟，只要一機就可以完成投保流程。

全球人壽表示，「一刷 二錄 三簽」的三易遠距投保服務，結合業務同仁現有行動投保介面 mPOS，串接客戶生物辨識及身分證驗證、影音雙錄系統與簽名等，透過「備、採、驗、簽、送」五步驟，讓保戶只要點擊業務同仁提供的連結並下載 APP 後，即可輕鬆完成遠距投保。

且即使要保人、被保險人為不同人、不同地，也可同時於線上進行，不須與業務同仁面對面接觸，達到零接觸、零落地、零紙本，更符合遠距投保作業要求的資安規格，在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情仍然未止歇的此時，一鍵就能滿足疫情時代的保險需求。

全球人壽的「一刷 二錄 三簽」三易遠距投保服務，客戶只要一刷，進行刷臉認證，再來執行二錄，啟動多端視訊影音雙錄，與三簽的電子影音簽名，一機就完成三易遠距投保服務，全程零距離。

透過業務同仁先「備」齊要保相關文件，與客戶確認無誤後，提供客戶一個連結下載遠距投保 APP，點擊後即啟動後續「採、驗、簽、送」前後共五步驟。

此五步驟中的「採」為線上身分證光學識別與客戶活體生物辨識綁定，確認投保客戶為本人且同意進行遠距投保流程；「驗」則透過影音雙錄功能，確認要保相關文件、資訊揭露、權益內容以及客戶投保意願表達；「簽」為業務同仁傳送要保文件電子檔，供客戶進行線上簽名並同時影像存檔；「送」則確認所有招攬文件完備後，由業務同仁上傳給公司。

全球人壽總經理馬君碩表示，公司近年來積極發展數位化轉型，以壽險業最重要的保險客戶、業務同仁為兩大服務對象，運用數位智能助業務開創新商機，優化各項保戶數位服務以及業務同仁輔銷工具，尤其多年前早已超前進化部署的 mPOS「業務行動辦公室」。

馬君碩表示，在如今面對疫情衝擊必須減少面對面接觸的當下，由 mPOS 行動功能延伸至遠距投保服務，透過身分驗證與生物辨識雙認證，並即時錄製客戶簽署要保書的過程，且克服資料不落地的困難，錄影的同時就即時上傳，強化保障客戶資料的安全性，也是業界首創可將遠距投保運用在「要保人與被保險人不同」的案件中，更能體現親晤親簽真實流程。