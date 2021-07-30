〈父親節理財〉養兒防老時代過去 熟男爸爸晚美退休術靠雙軌

養兒防老的時代已經過去，熟男爸爸更要為退休生活提前準備，永達保經提醒，熟男爸爸們可以善用保險機制達到風險保障與退休規劃雙軌並行的策略，依據個人經濟能力，逐年滾動調整，不僅將孩子培育成才，也能許自己一個安心無虞的晚美人生。

據內政部統計資料顯示，台灣男性首次生育的平均年齡逐年提高，2020 年已來到 34.7 歲，而培養一個小孩到大學畢業，大約需要 24 年時間，熟男爸爸負擔最沉重的時間點正好與退休金儲備的黃金時期重疊，熟男爸爸在守護全家安穩的同時，千萬不可忽略個人的退休規劃。

但是如何在有限的預算內，齊備自身風險保障守護家人，又能同時兼顧個人的退休規劃，成為重要課題，永達保經建議，可以透過增額終身壽險達到雙軌並行的周全規劃。

為了給予孩子安穩的未來，熟男爸爸在小孩出生之後，一定要先請保險經紀人進行保單檢視，估算個人的家庭責任額，諸如：子女教育金、生活費、房貸、車貸等等，以此為基準，盤點自己的壽險、意外、醫療、失能等風險保障，確保在意外或疾病來臨時，保險金足夠照顧全家至少五到十年的生活。同時，最好也要啟動個人的退休金規劃，拉長準備時間，以時間分攤儲備退休金的壓力。

以 35 歲結婚生子為例，在風險規避部位，建議採「低保費、高保障」原則，透過定期壽險、實支實付醫療險與意外險拉高保障；在個人退休金儲備的部位，則建議規劃 20 年期繳費輕鬆的增額終身壽險（內含豁免），年繳 8 萬 9031 元保費，初年即享有基本保額 103 萬元的保障，繳費期滿若未支領使用，保價金持續複利增值，待 65 歲即有 212 萬 3682 元的退休資金，期間若子女有出國進修的計畫，也可靈活應變使用。

同時，建議附加豁免保費附約，透過雙豁免的規劃，如發生因疾病或傷害導致一至八級失能的情形，除了免繳續期保費外，將可享有一次貼現給付續期保險費的加值保障，為孩子的未來及個人的退休多一道保護鎖。

因應民眾需求，保險商品越來越多元化，永達保經表示，增額終身壽險雖然保費較高，但保價金在繳費期滿之後卻會隨著時間複利增額，可以作為儲備個人退休金及子女教育金的工具。

而且部分增額終身壽險更兼具終身壽險、特定傷病、意外失能生活扶助金、豁免保費等多重保障，甚至附加重大燒燙傷、老年照護住院醫療等加值利益，配合退休需求，亦有商品推出保額增加權利，可適時增加人生各階段的保障，或者是繳費期滿可轉入投保即期年金的選擇，等於一次兼顧熟男爸爸們最需要的家庭風險保障與個人退休金的規劃。