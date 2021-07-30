全球晶片荒波及智慧手機 這些品牌首當其衝

週四 (29 日) 蘋果財測發出警告、華為竟推出非 5G 新機，外界正在關注全球晶片荒除了燒到車用電子、遊戲機，也開始燒到「智慧型手機。」分析師認為，中國的聯想、TCL 等手機品牌將首當其衝。

新冠疫情導致工廠關閉和消費電子產品需求增加等多種原因，今年半導體一直供不應求，供需失衡之下，通用汽車 (GM-US) 和福特汽車 (F-US) 等公司暫停部分汽車產線或暫時停工。

迄今為止，智慧型手機大體上沒有受到晶片荒的影響，因為三星、蘋果等手機製造商晶片庫存足夠。

分析師認為汽車行業發現問題的速度比智慧手機還要慢 (圖片：AFP)

CCS Insight 首席分析師 Ben Wood 認為，汽車行業發現問題的速度比智慧手機還要慢，因為汽車製造商依賴更舊的晶片，手機製造商則使用最新晶片，手機的銷量也遠高於汽車，使手機製造商成為晶片供應商的首選客戶。

手機製造商先前預期疫情將使車用晶片需求下滑，他們將受益於汽車製造業釋放的額外產能，但隨著時間推移，汽車需求增長快於預期時，就出現晶片短缺問題。目前，一些手機製造商開始感受到晶片短缺壓力。

週二蘋果 (AAPL-US) 首席執行長庫克 (Tim Cook) 警告稱，晶片供應限制將影響 iPhone 和 iPad 等其他產品的銷售。

週四美國制裁與全球晶片荒影響之下，華為推出了不支援 5G 的年度旗艦手機 P50 系列。

晶片荒與美國華為禁令，促使華為推出了不支援 5G 的年度旗艦手機 P50 系列 (圖片：華為官網)

在汽車行業和其他行業正在迎頭趕上，並開始收回其放棄的產能，導致半導體供應的競爭非常激烈，這對手機晶片帶來供應壓力。

Gartner 的數據顯示，隨著新冠疫情肆虐，智慧型手機的需求在 2020 年下降，銷售額下降了 12.5%。但是，隨著一些國家解封，手機需求今年已迅速回溫。Gartner 表示，第一季全球智慧型手機銷量增長了 26%。

分析師 Ben Wood 認為，蘋果迄今為止在疫情期間表現出了驚人的韌性，足以證明供應鏈的高度重視。

(圖片：appleinsider)

Ben Wood 表示，中國手機品牌聯想 (Lenovo)、TCL 和芬蘭 HMD Global 等規模較小的製造商可能首當其衝地感受到晶片供應短缺的影響。

研究公司 Forrester 分析師 O'Donnell 則表示：「我認為晶片短缺不會產生嚴重影響，但可能會促使手機價格上漲，一些手機型號供貨短缺。」

O'Donnell 稱：「三星、LG、小米和華為等企業都將感受到壓力。」