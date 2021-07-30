彭博：蘋果難擋低利率誘惑 再度發債65億美元

時隔 14 個月內，週四 (29 日) 滿手現金的蘋果傳出第四度重返債券市場。

《彭博社》週四報導，根據消息人士透露，蘋果擬發行四種債券，最長為 40 年期債券，將殖利率設比美國公債高 92 個基點。

蘋果發債所得款項將用於一般公司用途，包括回購股票和支付股息、資本支出和收購資金。標普全球評級為擬發行的債券授予「AA+」評等。

消息人士透露，巴克萊、高盛和美國銀行將著手蘋果本輪債券承銷。

蘋果是全球市值最大的公司，2017 年到 2020 年 5 月以來，蘋果並未每年在美國投資級債市發債超過一次。

然而，蘋果趁低利率發債腳步不停歇，自 2020 年 5 月以來，這已是蘋果第四度發債籌資。

彭博：蘋果難擋低利率誘惑 再度發債 65 億美元 (圖片：AFP)

彭博資訊 (Bloomberg) 情報分析師 Robert Schiffman 週四稱，隨著蘋果債務逐漸攀升，預計未來幾年淨現金將減少超過 700 億美元，而自該公司於 2018 年啟動更激進的股東報酬政策以來，現金已短少了 910 億美元。

蘋果週二公布 2021 會計年度第三季財報，營收創新紀錄，每股純益也超乎預期，蘋果上季產生 210 億美元的營運現金流，但警告供應鏈瓶頸影響蔓延到 iPhone 供貨。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.46% 至每股 145.64 美元。

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