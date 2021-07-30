〈紐約匯市〉Fed不夠鷹 美元觸及一個月低點 澳幣反彈

美元對主要貨幣周四 (29 日) 連續第四日走軟，觸及一個月低點，美國聯準會 (Fed) 表示，就業市場還有一些失地等待收復，才會考慮收緊貨幣刺激，讓美元一個月來的漲勢失去動能。

紐約尾盤時段，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.38% 至 91.905，是 6 月 29 日以來最低。

歐元升值 0.35% 至 1.1885 美元。

OANDA 市場分析師 Edward Moya 說：「美元對歐元的強勢似乎已經結束，因為經濟復甦緩慢，勞動力市場未實現實質進展，Fed 似乎還沒有走到接近縮減購債的地步。」

不過，美元指數從 6 月會議至今仍有 1.6% 漲幅。

周四公布的數據顯示，美國第 2 季國內生產毛額 (GDP) 成長 6.5%，低於分析師預估的 8.5%。

Monex Europe 外匯市場分析師 Simon Harvey 說：「風險環境趨於穩定，市場接受 Fed 主席鮑爾的鴿派發言，導致美元承受壓力，加上 GDP 比市場預期低了將近 2 個百分點，更無助於減輕美元壓力。」

Fed 決策公布後，美國公債殖利率下降，經通膨調整的實質殖利率降到新低，也打壓美元。

人民幣回升，震盪走勢暫時告一段落，中國當局告知外國券商「不必過度解讀」最近的監管行動。

和中國經濟密切相關的貨幣反彈，澳幣、紐元分別上揚 0.33% 和 0.7%。

美元弱勢之際，英鎊兌美元漲至逾一個月高點，英國單日新增確診病例雖然增加，但周數據仍較上周低。

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