〈台幣〉亞幣強彈 匯價連3升收27.945元 攀2周高點

美國 Fed 再度放鴿，抑低美元走勢，人民幣、韓元今 (29) 日展開強勁反彈，外資回頭買超台股，並偏向匯入，帶動新台幣兌美元連 3 升，衝破 28 元整數關卡，收在 27.945 元，升值 6 分，攀上兩周高點。

台股今天多頭回神，半導體族群表現強勢，加上貨櫃三雄午盤後轉強，領軍航運股攻高，帶動指數終場大漲 267 點，收最高 17402 點，一舉奪回季線及 5 日線，外資終結連 3 賣，反手買超 191.45 億元，三大法人同站買方，合計買超 221.26 億元。

新台幣匯價昨天無懼亞洲股匯市震盪，出現大反轉，從貶破 28.1 元轉為升回 28 元，今日更是見到 27.9 字頭，最高來到 27.927 元，升值 7.8 分，外資有買有賣，以匯入較多。

新台幣兌美元終場以 27.945 元作收，升值 6 分，攀上兩周高點，台北外匯市場成交值 10.53 億美元，元太外匯市場成交值 4.2 億美元。明天是 7 月最後一個交易日，出口商有望擴大拋匯，支撐台幣走勢。

亞幣今天強勢反彈，根據央行統計，韓元兌美元強升 0.71%，人民幣勁揚 0.62%，新加坡幣升值 0.42%，新台幣也有 0.21% 的升幅，菲律賓幣、日圓同步走升。歐元兌美元強升 0.53%，美元指數大跌 0.5%。