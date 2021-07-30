拜登防疫軟硬兼施 祭100美元獎勵民眾接種

美國總統拜登為對抗高傳染力的 Delta 變種病毒、提高接種新冠疫苗接種率，周四（29 日）呼籲州政府與地方官員向民眾提供 100 美元 (約新台幣 2800 元) 的接種獎勵，同時要求聯邦官員須接種疫苗並提供證明，否則將定期接受篩檢與防疫限制。

拜登周四下午在白宮演講表示，《美國救援法案》（ARP）提供各州、地區與地方資源，以實施疫苗接種獎勵，每位接種新冠疫苗的民眾將能獲得 100 美元現金，藉此提高疫苗接種率。

拜登也要求聯邦官員接種疫苗，並提供疫苗接種證明，否則將接受定期篩檢、配戴口罩與旅遊限制，與先前反對所謂疫苗護照的做法不同，這表明隨病毒在美國擴散，拜登採取更強硬的防疫措施。

在美國 Delta 病毒感染例激增之際，拜登急忙推出強化疫苗接種新策應對。據聯邦衛生官員表示，感染 Delta 病毒的患者，其鼻腔內攜帶的病毒較其他新冠病毒株多 1,000 倍，因此具更高傳染力，即便接種過疫苗的人也是如此。

傳染病學家警告，隨秋季到來，室內活動開始增加，民眾也開始重返公司辦公，傳染病例恐將激增。

不過衛生官員認為，新冠疫苗對 Delta 病毒具高度保護作用，特別是對重症與死亡預防。然而近幾月來，美國接種疫苗速度有所放緩。

美國疾病管制與預防中心（CDC）數據顯示，周日（25 日）已施打近 80 萬劑疫苗，這是數周以來單日施打數最高的一次，但仍遠低於高峰期水準。

與 4 月中報告的每日 300 多萬次疫苗施打次數相比，過去疫周報告的 7 天平均疫苗施打次數上升 16%，在周四達到每日 61.5 萬次。

紐約市長白思豪 (Bill de Blasio) 近期宣布，所有前往該市站點接種疫苗第一劑疫苗的民眾，將獲頒 100 美元獎勵。

在拜登宣布防疫新政策前，CDC 已重新呼籲在高感染地區居住的民眾重新戴上口罩，據媒體分析，大約有 2/3 的人要重新戴上口罩。

CDC 主任 Rochelle P. Walensky 日前曾說，雖然感染 Delta 病例以未接種疫苗的人居多，但部分已接種疫苗的人仍可能攜帶該病毒，也有傳染給他人的可能。

Walensky 說， Delta 病毒與過去的新冠病毒株截然不同，在未來該病毒仍繼續對美國民眾健康造成威脅。