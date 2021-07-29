考量疫苗3個月後防護力大減 以色列正式建議施打第三針

以色列衛生部周四 (29 日) 開會後，正式建議年長者施打第三劑加強針，以應對近期新冠肺炎病例的上升。

衛生部聲明指出，委員會「絕大多數」同意這一做法，但對最低資格年齡有不同意見。多數專家支持 60 歲以上打第三劑，有些專家更偏向將門檻提高到 65 歲。

預計總理 Naftali Bennett 將宣布，批准 60 歲以上的以色列人接種第三劑疫苗。衛生部部長 Nachman Ash 表示，將在未來幾天內做出最終決定。

過去 1 個月，以色列新感染和危重病例激增，主要是由於 Delta 變種的傳染性更強 。

官員先前在周三晚間討論，根據會議上的數據，在以色列接種的輝瑞 - BioNTech SE 疫苗的效力，在 6 個月後減弱。在 1 月份接種新冠疫苗的人群中，60 歲以上的人群預防重症的有效性，從 4 月份的 97% 下降到 7 月份僅剩 81%。

此外，決策小組還收到了來自英國的數據，數據顯示疫苗的有效性下降並不那麼明顯，這可能是因為英國的接種者在接種第一針和第二針之間等待了 3 個月，而以色列人則等待了大約 3 周，遠遠小於英國。