寧德時代推出鈉電池 充15分鐘電量達八成 可混搭鋰電池

周四 (29 日) 寧德時代宣布推出第一代鈉離子電池，電芯單體能量密度已經達到 160Wh/kg，為目前全球最高水準。在常溫下充電 15 分鐘，電量可達 80%。而在零下 20°C 低溫的環境下，仍然有 90% 以上的放電維持率。

同時在系統整合效率方面，也達到 80% 以上。憑著本身優異的熱穩定性，寧德推出的鈉離子電池已經超越中國的安全要求。

寧德時代表示，其下一代鈉離子電池能量密度將突破 200Wh/kg，同時已經進行鈉離子電池的產業化佈局，而產業鏈的基本雛形將在 2023 年形成。

(圖片: AFP)

寧德時代指出，已經開發 AB 電池的解決方案，鈉離子電池可與鋰離子電池整合混合共用，將鈉離子電池與鋰離子電池同時設計在同一個電池系統裡，兩種電池可依一定的比例和排列進行混搭、串聯、並聯、集合。

據了解，鈉離子電池主要依靠鈉離子在正極和負極之間移動來工作，與鋰離子電池工作原理相似。由於鈉離子電池使用的電極材料主要是鈉鹽，相較於鋰鹽而言原料儲量更豐富，價格更低廉。

鈉離子化合物價格穩定且低廉，約人民幣 250 元 / 噸，為電池級碳酸鋰價格的 1/50 左右。根據中科海納數據顯示，鈉離子電池 BOM 成本較鋰電池低三成。

不過鈉離子電池由於能量密度低、充放電效率慢、及初期成本等問題，短時間內無法替代電動汽車鋰離子電池，因此市場普遍認為，具有性能安全、溫度範圍適應性大等特性的鈉離子電池更多將用於能源儲備領域。

