SEC要求赴美IPO中企披露更多 保護散戶被當韭菜 

中國政府近期頻頻出手，加強對海外上市公司的跨機構監督，週五 (30 日) 美國證券交易委員會 (SEC) 決議，要求在美上市、或有意赴美上市的中國企業披露更多資訊。

週五截稿前，拚多多 (PDD-US) 下跌 1.47%、百度 (BIDU-US) 下跌 1.99%、阿里巴巴 (BABA-US) 下跌 1.09%、滴滴 (DIDI-US) 下跌 2.42%、騰訊 ADR (TCEHY-US) 下跌 0.86%。

美國證券交易委員會 (SEC) 主席 Gary Gensler 週五宣布：「鑒於中國最近的事態發展和中國 (可變利益實體; VIE) 結構的總體風險，我已要求工作人員在申請 IPO 生效前，要求與中企有關聯的海外發行人披露某些資訊。」

Gary Gensler 稱：「相信這樣的披露對知情投資決策至關重要，是 SEC 保護美國資本市場投資者使命核心所在… 我擔憂一般投資人可能沒有意識到他們持有的是一家空殼公司的股票，而不是一家中國運營公司的股票。」

SEC 將要求中國公司明確區分空殼公司的管理服務與運營公司，同時說明中國政府未來行動帶來的任何風險。

SEC 要求在美上市、或有意赴美上市的中國企業披露下列資訊：

第一：須披露美國投資者不是買入一家在中國註冊及營運的公司，而非買入一家空殼公司。

第二：須披露這家中國運營公司、殼公司發行人和投資者面臨中國政府行動的重大不確定性，可能會影響該中國營運公司的財務表現。

第三：須披露詳細的財務資訊，包括讓投資者了解 VIE 與發行人之間的財務關係。

第四：要求擬赴美上市的中國公司，披露是否已獲得中國監管當局的批准，在境外上市。

第五：要求披露美國會計監管部門有權調查該上市公司的核數師，若上市公司會計監管部門無法根據《外國公司問責法》要求對其進行會計審計，則該公司可能被下市。

為規避中國對某些行業設下外國投資限制，許多中企採用 VIE 架構在海外上市，阿里巴巴和京東都是依循此模式上市，處於中國監管的灰色地帶。

美中間的緊張局勢，中國、美國都推出更嚴格的監管措施，直接威脅到 2 兆美元的中概股 ADR 市場。

美國市場似乎是中國企業割韭菜的絕佳之地，滴滴一上市 App 即下架 (圖片：AFP)

中國 7 月 6 日出台了《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》，其中加強跨境監管執法協作，要求落實境外上市公司資訊安全主體責任。中國還強力整頓網路科技和教育產業，更讓中國海外上市的教育類股直接雪崩。

近期傳出中國有意要求所有紅籌 VIE 企業境外上市前取得中國證監會的批准，中概股海外上市監管收緊不言而喻。

根據美中經濟與安全審查委員會的數據，至少有 248 家中國企業在美國三大交易所上市，總市值達 2.1 兆美元。8 家國家級中國國營企業在美上市。2020 年，有 30 項中國在美國的 IPO 募集了自 2014 年以來最多的資金。