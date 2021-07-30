〈航太組件復甦在望〉航空客運復甦中 駐龍：同業關廠歇業 已接獲轉單詢問報價

美國飛機製造大廠波音發布第二季財報，由於交機量大增，成功終結連 6 季虧損，顯示整體航太產業景氣已處在復甦階段，航太零組件大廠駐龍 (4572-TW) 透露，日前因疫情造成國際競爭同業部分關廠或歇業，已接獲轉單報價詢問，後續有望接新訂單。

波音第二季商用飛機交付量達 79 架，年增幅 295%，累計上半年交付 156 架，其中 737MAX 交 113 架。

波音是國內航太大廠駐龍主要客戶，駐龍指出，近來窄體機需求增溫，存貨端水位逐漸縮減，由於目前對窄體機出貨占營收比重達 50%，營運可望因此逐月成長，預料第四季後將出現明顯回升態勢。

不僅如此，由於航空業受疫情衝擊大，造成部分零組件業關廠或歇業，駐龍透露，已接獲其他客戶詢問病已報價，同時，正強化新品項開發，預料接下來業績復甦力道將轉強。

法人分析，隨著歐美各國疫苗覆蓋率提升，航空客運需求逐步復甦中。

另一方面，隨著各國政府和航空公司越來越重視減碳，以及近期國際油價逐漸墊高，汰除油耗高的舊機型將加快換機需求，目前財務體質好的航空公司已開始大量採購新機，其中，美國聯合航空向波音訂購 270 架飛機，是近 10 年來最大宗的新機訂單。