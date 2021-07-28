瑞銀警告：中國市場尚未見底 別出手接刀子

瑞銀全球財富管理 (UBS Global Wealth Management) 的 Kelvin Tay 警告，投資人不應該急著在中國股市抄底，因為股票還可能進一步下挫。

Tay 周三 (28 日) 表示，他認為陸港股還有下跌空間，目前並不是底部。

在上周後段開始下挫後，隨著香港恒生指數在短短兩天內崩跌超過 8%，中國市場現在是亞太地區今年迄今為止表現最差的市場之一。

Tay 表示，由於中國監管針對科技和民辦教育等行業，許多機構基金目前正在重新評估風險。

他解釋，這一過程可能需要數周時間，然後基金才能最終決定是否應該在中國市場清算或增持更多股票。他預期最終決策可能偏向清算，現在不該是摸底的時候。

Tay 預測，三種潛在的催化劑可能會終結中國目前不確定的監管前景。第一個跡象應該會在近日，從 7 月的政治局會議上出現，投資人將關注會議發展，以尋找監管線索。

第二個潛在的催化劑，是中國經濟出現大幅放緩，但 Tay 認為這一機率很低。

Tay 表示，最後一個催化劑是三者中「可能性最小的」，即美中關係是否在一夜之間出現顯著改善，從而使得投資情緒變得更好。