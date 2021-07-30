台股急挫失守5日線 外資又轉賣 三大法人賣超178.51億元

亞洲股市依舊受到中國監管風暴影響，台股今 (30) 日走勢震盪，電子股壓盤，儘管聯電、日月光投控力抗賣壓，但航運股再度翻船，拖累大盤急殺，終場下跌 155 點，收在 17247 點，失守 5 日線，外資反手賣超 176 億元，三大法人均站賣方，合計賣超 178.51 億元。

台股今天成交值 5359 億元，周線連二黑，月線也翻黑，累計單月下跌 516 點。觀察籌碼動向，外資昨天回補近 200 億元後，今天又反手賣超 176.55 億元；投信賣超 0.15 億元；自營商同步賣超 1.76 億元。三大法人聯手賣超 178.51 億元。

聯電 ADR 連 2 天飆漲逾 10%，今日集中市場股價同步爆量走揚，一度強漲逾 9%，直逼 60 元關卡，終場收 57.8 元，創波段新高。台積電今天表現偏弱勢，一路在盤下震盪，終場小跌收 580 元。聯發科、台達電、大立光、廣達、瑞昱、國巨等電子股，賣壓較為沉重。

此外，封測龍頭日月光投控第二季財報繳佳績，預期產能緊缺態勢將一路延續至 2022 年全年，今日在買盤追捧下，日月光股價跳空大漲，最高來到 124.5 元，改寫新高紀錄，終場漲 6%，收 122.5 元。

貨櫃三雄強彈一天後，早盤延續強勢表現，不料，10 點後全面翻船，遭列分盤交易的陽明，尾盤直接摜壓至跌停，萬海也湧現賣壓落入跌停，長榮重挫近 9%。散裝航運股新興、裕民、四維航、慧洋 - KY、台航等，均重摔逾半根跌停板。