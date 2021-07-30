新南向再添「澳」援！北富銀海外據點增至34處

為拓展亞太地區金融服務網絡，富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行今 (30) 日正式在澳洲全新開設雪梨辦事處，目前包含雪梨辦事處在內，北富銀旗下海外據點已拓增至 34 處，北富銀表示，未來也將致力整合創新產品、多元服務和集團資源，打造優質跨國服務平台，引導亞太區域金融服務。

北富銀雪梨辦事處去 (2020) 年 4 月獲金管會核准，去年全球受新冠肺炎疫情衝擊，經貿往來趨緩，連帶對國銀在海外市場的經營獲利產生一定影響。但隨著各國疫苗覆蓋率提升、經濟活動逐漸解封，加上自中美貿易戰後持續進行的供應鏈重組需求和政策大力推動下，新南向各國在疫後陸續湧現的新商機，將為體質良好的國銀海外分行創造更穩定的發展空間。

以北富銀為例，今年上半年與去年同期相比，越南地區的胡志明、平陽及河內三間分行合計存放款總量已達兩位數成長，新加坡分行存款量也大幅成長近 7 成，顯示新南向市場復甦信號漸亮，為亞太區長期佈局提供良好基礎。

澳大利亞為全球第 13 大經濟體，更是極少數享有標準普爾 (S&P)、穆迪 (Moody’s)、惠譽 (Fitch) 3 大國際信評機構最高評級 AAA/Aaa 的國家之一，長期以來政治經濟穩定，即使受疫情影響，GDP 在 2021 年第一季仍增長 1.8%，整體 GDP 總量更已超過疫情爆發前水準，顯示其深厚的發展潛力，因此這次北富銀特別選在澳洲金融中心雪梨開設辦事處，希望藉由當地高度活絡的金融市場，深化發展新南向國家業務，成為當地企業及台商最佳「澳」援。

為協助兩地企業夥伴迅速掌握商機，北富銀雪梨辦事處將以市場分析和業務整合為首要任務，並整合集團及北富銀海內外網點與資源，為在地客戶及台資企業提供金流及財務運轉彈性，達成亞太區域營運目標。

目前北富銀在台、港、中、越、星、印尼等國家皆已設有服務據點，本次前進澳洲設立雪梨辦事處，可將各地金融資源進一步相互串聯，形成更綿密完整的跨區服務網絡，為台商及當地產業發展進行更廣泛的區域整合，全方位滿足企業夥伴在資金、投資、避險及財務等各層面的金融需求。