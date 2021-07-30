經濟復甦期望受創 泰銖本週貶至15個月新低

自 4 月爆發第 3 波疫情以來，泰國疫情持續延燒，對旅遊業和經濟早日復甦的期望變得更加渺茫，使泰銖匯率本週跌至 15 個月低點

泰銖兌美元匯率本週貶至 1 美元兌 32.9 泰銖，較去年 12 月的高點下滑 10%，並接近去年 4 月創下的 33.2 高位，雖然東南亞鄰國貨幣也在貶值，但泰銖貶值幅度顯然來得更大。

曼谷一家國家商銀交易員表示，泰國暴增的單日確診數，使投資人對於東南亞第二大經濟體是否能早日復甦充滿疑慮。數據顯示，泰國週四 (29 日) 單日新增 1.77 萬確診病例，新增死亡 165 例。

泰國經濟復甦的最大關鍵，莫過於佔該國國內生產毛額 (GDP) 比重 2 成的旅遊業，泰國政府原先計畫最快 10 月向完全接種疫苗的國外遊客開放國界，但 Delta 變種病毒的侵襲，使透過開放國界來提振旅遊支出，並帶動泰銖升值的計畫受到打擊。

Delta 病毒不僅嚴重限制旅遊支出，國內消費者支出也無法倖免。疫情期間，泰國總理帕拉育 (Prayuth Chan-ocha) 對受到疫情重創的行政區祭出商業限制和宵禁，許多餐廳和商家被迫關店，居家上班也限制民眾出外消費的機會。

泰國央行總體經濟部資深主管 Chayavadee Chai-anan 預計，若泰國能有效控制疫情，使經濟趕在 8 月中旬前重新開放，今年 GDP 降幅估達 0.8 的百分點，一旦情況持續惡化至年底，GDP 降幅恐擴大至 2 個百分點。