〈紐約匯市〉股市多頭雜音美元獲避險買盤 但仍創5月以來最大單周跌幅

美國周五 (30 日) 在三大股市下走跌，以及樂觀經濟數據使美元獲買盤走高，幫助扭轉本周的部分跌幅，但仍創下 5 月初以來最糟單周表現。

追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 周五上漲 0.18%，至 92.05 點，不過美元指數本周仍下跌 0.88%，是 5 月第一周以來最糟糕的單周表現。

美元指數 7/30 走勢 (圖: 鉅亨網)

由於 Delta 變種蔓延隱憂未散、中概股遭中國監管仍陷陰霾，以及亞馬遜成長疲軟的警示，導致美國股市周五走跌，進一步為避險美元提供漲勢。BK 資產管理總經理 Kathy Lien 表示，下個月更需擔憂，8 月往往是金融市場季節性最疲弱的月份，10 年來一直都是表現最差的月份。

Lien 接著說道 ：「隨著變種病毒以及中國企業監管的不確定性蔓延，市場越來越緊張，擔心股市會出現更持久的調整，因此美元也出現避險買盤。」

美元兌日圓周五上漲 0.16% 至 109.61 日圓；美元兌挪威克朗上漲 0.87% 至 8.803 克朗。在避險獲得買盤之際，被視為風險較高的資產的澳元和紐幣周五紛紛走跌，但仍接近兩周高點。

聖路易斯聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 周五敦促，Fed 今年秋季應開始迅速減少每月 1200 億美元的債券購買量，該計畫將於 2022 年初幾個月結束，以便必要時的為同年可能的升息鋪路。

本周 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 對於升息認為目前還有很長的路要走，就業市場離 Fed 目標仍有一段距離，但認為將會盡快開始討論減少購債的計畫。

西聯匯款 (WUBS) 資深市場分析師 Joe Manimbo 表示：「下周即將公布非農就業數據，屆時可能會證明美元本周遭遇明顯下挫是否存在一定的關鍵。」

周五公布 6 月份美國消費者支出增幅優於預期，在大範圍疫苗接種下提振美國旅遊和娛樂等相關服務地需求，不過部分成長也使物價上漲，目前通膨率已高於聯準會 2% 的目標。

歐元兌美元周五下跌 0.15% 至 1.1868 美元，但仍接近本月高點，數據顯示歐元區經濟逐漸走出疫情的衰退，第二季經濟成長優於預期，通膨率也在 7 月份超過歐洲央行 (ECB) 2% 的目標。

英國則靜待下周英國央行召開會議，英鎊兌美元周五跌 0.44% 至 1.3898 美元。

人民幣已自周二的暴跌中收回大多數的損失，周五美元兌人民幣上漲 0.07% 至 6.4614 人民幣。中國政府試圖平息陷入緊張的市場，要求外國券商不要過度解讀近期最新的監管行動，多少安撫市場恐慌情緒。

虛擬貨幣市場方面，比特幣 24 小時內上漲 3.91% 突破 41000 美元關卡，首度站回 6 月中旬高點。

截至周六 (31 日) 台灣時間約 6:10 價格：