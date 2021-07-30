聯詠Q2毛利率衝破50% 每股大賺16.08元 上半年海賺2.5個股本

驅動 IC 龍頭聯詠 (3034-TW) 今 (30) 日公布第二季財報，受惠驅動晶片價格強漲，毛利率再度大躍進、達 50.33%，首度衝破 50% ，與營益率同步優於財測、續寫新猷，淨利率也大幅提升，呈現三率三升；單季稅後純益達 97.86 億元，創新高，季增 66.57%，年增 283%，每股純益 16.08 元，上半年每股共賺進 25.74 元，同寫新猷。

聯詠第二季營收 341.11 億元，季增 29.37%，年增 83.29%，毛利率 50.33%，季增 6.69 個百分點，年增 16.85 個百分點，營益率 35.16%，季增 7.81 個百分點，年增 18.15 個百分點；稅後純益 97.86 億元，季增 66.57%，年增 283%，每股純益 16.08 元。

聯詠上半年營收 604.78 億元，年增 70.36%，毛利率 47.41%，年增 14.06 個百分點，營益率 31.75%，季增 15.51 個百分點；稅後純益 156.61 億元，年增 228%，每股稅後純益 25.74 元。

聯詠原預估，第二季以 1 美元對新台幣 28 元計算，營收估 330-340 億元，毛利率 45-48%，營益率 25.9-32.5%，財報出爐後，雙率均大幅優於財測預期，並再度改寫新猷。

聯詠去年第四季起受惠面板市況熱絡，市場對驅動 IC 需求激增，加上晶圓代工產能有限，推升驅動 IC 價格強漲，包括聯詠、矽創 (8016-TW)、敦泰 (3545-TW) 等 IC 設計廠，獲利都較去年同期翻倍成長，且在晶圓代工產能緊缺下，下半年價格將持續上漲，市場看好各家獲利可望維持高檔。