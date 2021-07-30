本週指數週線下跌 325 點，筆者在上週五文章中提到指出本週需要二線權值電子股上漲加上貨櫃航運反彈指數才可能維持上漲，否則將進入修正階段，週一週二貨櫃航運持續下跌，指數也是同步下挫，週三陽明長榮更是跌破季線後才由隨著萬海在季線前止穩反彈，還拖累大盤指數回測到季線支撐測試，週四在聯電法說利多帶動下指數才轉成大漲，然而週五又在航運股大跌下指數再度拉回修正，週跌幅 325 點連續第二週黑 K，指數自去年低點 8523 點以來只有今年 5 月以及 7 月出現週 K 連二黑，下週是八月第一週，指數止跌機率大反彈空間卻有限，盤面應該是個股表現為主。

延續聯電、日月光等半導體法說後市場正面認同股價大漲，下週看好法說行情股持續表現

華邦電 (2344-TW) 看好理由在於

2021 年獲利大成長：2020 年 EPS 僅 0.33 元，今年首季達 0.4 元，5 月過後 25 奈米產能順利開出，營收持續創高，加上產品漲價第二季獲利可望倍增上看 0.8-1 元，第三季又是蘋果拉貨旺季，華邦電獨家供應蘋果手機 nor flash 單季獲利可望挑戰 1.5 元加上持有超過 53% 約 21.5 萬張新唐 4919，成本 30.5 元，以 7/30 日收盤 135 元估，帳上獲利超過 200 億，業內業外皆美，且股價在季線附近，週五盤勢弱勢但是華邦電股價強勁收紅，下週可望在法說行情帶動下持續表態。

近期除息股都能快速填息

剛剛公告上半年 EPS6.92 元的晶豪科 (3006-TW) 大家就可以特別注意

8/4 日除息

去年 eps3.85 元配息 2 元，今年第一季 eps2.3 元第二季 eps4.62 元呈現倍增

第三季旺季來臨市場預估單季可望挑戰上半年獲利，股價週五拉回月線支撐，可以留意佈局機會。

最後是盤面強勢股追蹤

週五逆勢創新高的個股其中單月獲利大幅上升的是控制 IC 的點序 6485

6 月單月獲利 1.09 元，8 月預計漲價 20%-30%，以目前市場缺貨情形持續不變，點序具備股本小 / 毛利提升 / 營收增長還有大股東金士頓的加持，下週股價也可望挑戰持續挑戰新高。

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