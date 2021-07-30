〈頎邦股東會〉吳非艱：不排除與易華電和解

驅動 IC 封測龍頭頎邦 (6147-TW) 今 (30) 日召開股東會，除了董事長吳非艱出席，易華電 (6552-TW) 董事長黃嘉能也以頎邦大股東身分現身，由於雙方目前仍有訴訟案進行，吳非艱表示，頎邦不排除與易華電和解，但和解條件必須要讓經營團隊對股東有所交代。

頎邦 2013 年收購捲帶式覆晶薄膜 (Tape COF) 載板廠欣寶，原欣寶總經理、副總經理因率研發團隊轉任易華電，遭頎邦提告侵害營業秘密、並請求民事損害賠償。

吳非艱表示，由於欣寶高階經營層當時離職人數超過 20 位，導致公司後續數年經營非常辛苦，也與原先收購時的評估有明顯落差，並造成巨大虧損，不過目前雙方正進行司法程序，細節不便透露。

針對長華 *(8070-TW) 日前宣布有意增持頎邦股票，吳非艱指出，任何股東買進頎邦股票均一律尊重，但也重申長華 * 此舉是想以戰逼和，但頎邦不會退縮。

另外，頎邦此次也新增議案，擬以私募「普通股」、「甲種特別股」或「乙種特別股」三擇一或搭配方式以一次或分次辦理現金增資案，不過，股東認為，由於頎邦仍可利用資本公積派發股利，代表手中現金仍相當寬裕，對於引進外面資金存有疑慮，最終此案也未獲通過。

吳非艱會後坦言，由於私募案可能會稀釋股東股權，因此能理解私募案未通過，也強調未來若有確定策略性投資對象，將再召開股東臨時會討論，目前仍沒有特定私募對象。